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Перечислены регионы с наименьшими темпами прироста случаев коронавируса

11:32, 12 сентября 2020
Зарайский Кремль (Московская область) Зарайский Кремль (Московская область) Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса назвал российские регионы с наименьшими темпами прироста заражённых за сутки.

Согласно данным оперштаба, к таким регионам относятся Москва, Подмосковье, Смоленская область и Чечня с приростом в 0,2%.

Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки в России выписали из больниц 5428 человек, выздоровевших от COVID-19. Общее количество вылечившихся на сегодняшний день составляет 873,5 тысячи человек. Также за 24 часа выявлено 5488 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в России заболели 1,057 млн человек. Жертвами инфекции в РФ стали 18,4 тысячи человек. За последние сутки зафиксированы 119 летальных исходов

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