Перечислены регионы с наименьшими темпами прироста случаев коронавируса

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Российское правительство изменило официальное сокращённое название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с Минкомсвязи на Минцифры. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

До мая 2018 года ведомство называлось Министерством связи и массовых коммуникаций, но было переименовано в соответствии с указом президента Владимира Путина. Занимавший тогда пост главы правительства Дмитрий Медведев объяснял необходимость...