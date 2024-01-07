Патриарх Кирилл поздравил россиян с Рождеством Христовым Патриарх Кирилл пожелал россиянам в Рождество озарения «светом Христовой правды»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с Рождеством Христовым и пожелал им озарения в жизни «согревающим и преображающим светом Христовой правды», а не «холодным светом смартфонов и планшетов», обращение предстоятеля распространила пресс-служба РПЦ. Кирилл также призвал людей поступать в соответствии с божественными заповедями и совершать добрые дела.

Сегодня мы вспоминаем особое событие — приход в мир Господа и Спасителя, который церковью именуется Солнцем правды. <...> Его животворящая сила настолько велика и благодатна, что она способна пробиться даже сквозь тьму наших грехов и несовершенства, развеять туман сомнений и будничных проблем, преодолеть наши тревоги за судьбы мира и страны, внести успокоение в мятущиеся сердца и высветить подлинные жизненные приоритеты, указав человеку верный путь к спасению, — сказал патриарх.

По его словам, в свете Христовой правды «по-новому раскрывается и сам человек, и его окружение». Патриарх предупредил при этом, что в будничных заботах человек может на заметить этот свет и пройти мимо «в каждодневной суете».

В ночь на 7 января в московском храме Христа Спасителя проходит ночное рождественское богослужение. Там присутствуют иерархи Русской православной церкви, священники Московской епархии, представители государственной власти, общественники, православные волонтеры и прихожане столичных храмов.

Ранее в департаменте национальной политики и межрегиональных связей Москвы сообщили, что в столице в Рождество будут работать 550 храмов. В них ожидается около миллиона человек.