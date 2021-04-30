Пасхальное богослужение прошло на российской авиабазе Хмеймим

https://static.news.ru/photo/cc185a51-d395-4adb-9e75-4a0a2fb6e03a_660.jpg Су-24 ВКС РФ Фото: Mil.ru

На российской авиационной базе Хмеймим в Сирии прошли праздничное пасхальное богослужение и крестный ход. Их провёл помощник командующего группировкой войск Вооружённых сил РФ в Сирии по работе с верующими военнослужащими иерей Николай, сообщает ТАСС.

Для нас это радостный праздник, который здесь, в Сирии, чувствуется особо остро. Наши военнослужащие очень благоговейно и со смирением готовятся к этой светлой дате, — сказал священник.

По словам Николая, в храме авиабазы богослужения проходили всю Страстную седьмицу.

В полночь на базе состоялся крестный ход вокруг храма Пророка Божия Илии. В нём участвовали представители командования базы и военнослужащие, не задействованные на дежурствах. После прошла праздничная литургия и церемония освящения куличей и яиц.

Ранее сообщалось, что пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве посетил президент РФ Владимир Путин. Торжественный молебен в честь праздника совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.