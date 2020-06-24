Самому известному боевому кораблю России исполнилось 120 лет. Ровно столько прошло с тех пор, когда «Аврору» спустили на воду. Хотя славу крейсер снискал не при защите России от внешнего врага, а в деле весьма неоднозначном — «Аврора» возвестила выстрелами в октябре 1917 года о начале большевистской революции, дав сигнал для действий боевым группам. По крайней мере, так утверждает легенда. Для советских людей посещение корабля было чем-то вроде паломничества по святым местам. А сегодня «Аврора» — неотъемлемый символ Санкт-Петербурга, такой же, как, например, Эйфелева башня в Париже. Ну или почти такой же.