Отдых в Кабардино-Балкарии: куда поехать, что посмотреть, отзывы туристов NEWS.ru узнал, какие впечатления остаются у туристов после посещения одного из самых красивых регионов Северного Кавказа

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Российские туристы отмечают, что отдых на Северном Кавказе привлекает их первозданной природой, невысокими ценами на гостиницы и вкусными национальными блюдами. Одно из самых популярных мест региона — Кабардино-Балкария. Куда поехать, что посмотреть и чего ждать от посещения КБР, расскажет NEWS.ru на основе отзывов россиян.

«Вонючее озеро», Эльбрус: что еще посмотреть в Кабардино-Балкарии

Юзер Сергей на сайте Tripadvisor рекомендовал посетить так называемое Голубое озеро Церик-Кёль в Кабардино-Балкарии.

«Озеро ледяное просто, действительно зелёно-голубое, страшно глубокое, с утками. Плавают и не мёрзнут (и не тонут!). Да ещё и с утятами. Замечательнейшее место!» — написал он.

Пользователь также напомнил, что Церик-Кёль по-балкарски означает «Вонючее озеро»: «Да-да, вот так непоэтично. Потому что в его воде сероводорода полно. Так что баламутить его по указанной причине не следует».

Пользователь Nina888888 на форуме Otzovik выделила среди плюсов Кабардино-Балкарии вековые традиции, горы, реки и водопады. По словам девушки, в этом регионе она побыла всего лишь два дня, и этого времени оказалось «мало, чтобы в полной мере насладиться отдыхом».

Nina888888 также рассказала о самой красивой, по ее мнению, достопримечательности в Кабардино-Балкарии.

«Самая знаменитая достопримечательность Кабардино-Балкарии — Эльбрус. В Приэльбрусье есть все для активного горнолыжного отдыха, и многие едут сюда именно за этим. Здесь прекрасно в любой сезон», — отметила она.

Туристка осталась в восторге от Чегемского и Черкесского ущелий.

«Еще одно удивительное место, где нам удалось побывать с экскурсией, — это Чегемское ущелье. По дну ущелья протекает река Чегем. Со скал льются водопады, а виды просто завораживают. В Черкесском ущелье расположены Голубые озера. Они состоят из пяти озер карстовой природы. Нижнее озеро всегда голубого цвета, с постоянной температурой девять градусов. Очень красивое место», — написала она.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Виды Чегемского ущелья в Кабардино-Балкарской Республике

Пользователь с ником Ekaterina N написала на сайте Tripadvisor, что отдыхала в Кабардино-Балкарии июле этого года. На нее произвело огромное впечатление ущелье горного массива Уллу Тау, высота пиков которого превышает 4 км.

По ее словам, погода во время путешествия была дождливой, но это не испортило её впечатления от места.

«Погода была разной. Мы даже попали под град, но это нисколько не испортило впечатления. Оно волшебное. Очень уютное и спокойное. И, конечно, красивое. Желание я загадала. Надеюсь, сбудется. В ущелье нет связи. Будьте к этому готовы. А также пограничные посты. Не забудьте документы», — посоветовала она.

«Вкусные хычины»: какая еда в Кабардино-Балкарии

Пользователь tamara2017 на форуме Otzovik отметила вкусные хычины — круглые лепешки из пресного теста.

«Побывали мы на центральном рынке Нальчика. Торговля весьма навязчивая, как, впрочем, на любом базаре. Нас уговорили попробовать хычины с картофелем. Подали с пылу с жару тонкие блинчики с картофельной прослойкой. Очень вкусные, но жирные. Много не съешь», — написала она.

В то же время девушка рассказала про нетактичность некоторых продавщиц на рынке, а также несвежий айран, который ей продали.

«Женщина, торговавшая местной колбасой, долго уговаривала меня попробовать. Однако после того, как я это сделала, но не стала покупать, мне пожелали „приятного аппетита“ так, что я еще долго не буду ничего пробовать. Купили местную экзотику — айран. По заверениям продавщицы — свежайший, домашнего приготовления. На деле оказался обычной простоквашей, причем столетней давности и запредельной кислотности», — пожаловалась она.

Пользователь ket-el также отметила, что в Кабардино-Балкарии «очень вкусная еда, особенно хычины». Она посоветовала обязательно попробовать национальное блюдо региона.

Фото: shutterstock.com

Туристка tamara2017 поделилась впечатлениями о ресторане под названием «Къонакъ».

«Хотелось попробовать национальную кухню. Посетителей не было совсем. Сколько раз мы говорили себе, что если в ресторане или кафе нет посетителей, то это значит, что там или очень дорого, или готовят невкусно. Но каждый раз надеешься на лучшее», — отметила девушка.

Туристка вместе со своим спутником заказала люля-кебаб, который ей показался «резиновым».

«Я заказала люля-кебаб, который никогда не пробовала. Мне принесли две котлеты, по вкусу напоминающие безвкусную резину. Мой спутник тоже был не в восторге от заказанных блюд. Настроение ненадолго, но было испорчено», — посетовала она.

Пользователь ket-el рассказала о понравившихся ей кафе: «В поселке Терскол мы ели в кафе гостиницы „Седьмой регион“, где, собственно, и жили. Завтраки были всегда, а ужин заказывали в меню. Все очень вкусно. На вершине горы Чегет есть кафе, где можно отведать вкуснейшие чебуреки с ягодной начинкой и травяной чай. Здесь же снимали фильм „Завтрак с видом на Эльбрус“. Виды действительно потрясающие».

Сколько стоит отдых и питание в Кабардино-Балкарии

Россиянка с ником ket-el написала, что цены в Кабардино-Балкарии очень разнятся.

«Супы дорогие. Везде от 200 рублей за тарелочку, есть борщ, шурпа и лагман. На второе цены как в кафе. Единственное, что недорого, так это хычины, чебуреки и травяной чай. Столовых здесь нет, как на море или в крупных городах», — подчеркнула россиянка.

Пользователь mitlamour поделилась впечатлениями от цен на сайте Tripadvisor. По ее словам, общий чек на двоих в ресторане Redberry вышел на 1700 руб. за четыре полноценных блюда и чайник чая на две семьи.

За перелет из Москвы в Нальчик, который длится 3 часа 45 минут, нужно заплатить от 5,6 тыс. рублей. Этим маршрутом летают авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа».

Можно приехать в столицу Кабардино-Балкарии на поезде. Состав идет 1 день 13 часов. Стоимость плацкарта — 4,3 тыс. рублей.

Средняя стоимость размещения в гостиницах Нальчика — 3,5–5 тыс. рублей за сутки. Но можно найти и больше бюджетные варианты со стоимостью размещения от 750 рублей в сутки — в частности, побывавшие в КБР туристы советуют расположенную в центре города гостиницу «Альпинист».

Фото: shutterstock.com Турист едет на фуникулере по канатной дороге с горы Кизиловка к озеру в Атажукинскому саду в Нальчике

Пользователь ket-el заметила, что в Баксанском ущелье по дороге к Эльбрусу расположено множество отелей.

«При желании и в других местах можно найти где остановиться, в том числе и в Нальчике. Природа очень красивая и разнообразная, поэтому для любителей активного отдыха рекомендую», — написала она.

Пользователь tamara2017 написала, что во время отдыха в Нальчике выбрала двухместный номер в гостинице «Нарт». По ее словам, отель находится в самом центре города, «напротив входа в знаменитый Атажукинский сад».

«Здание гостиницы — типичный образец советской архитектуры, как две капли воды похожий на гостиницу „Владикавказ“ в одноименном городе, где нам тоже приходилось останавливаться в предыдущие поездки. В гостинице из 14 этажей только три заняты под гостиницу, что на остальных, мы не выясняли, скорее всего (по отсутствию вывесок на других учреждениях), они пустуют и требуют ремонта», — написала она.

Номера в гостинице туристка назвала «нормальными и недорогими».

«Номер нормальный, все необходимое имеется. А главное, он недорогой. Честно говоря, фото номера не делала, запомнила только маленький балкончик на манер французских домов, которые я видела в кино. Делая панорамное фото, я так и не осмелилась выйти на него», — написала она.

Как относятся к туристам в Кабардино-Балкарии

Туристка с ником Эля1980 пожаловалась на «агрессивные» ухаживания со стороны мужчин.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Туристы в Чегемском ущелье в Кабардино-Балкарской Республике

«Все было хорошо, но красивым девушкам там отдыхать одним небезопасно. Местные мужчины настолько агрессивно начинают ухаживать, что даже неприятно находиться в некоторых местах. Они начинают узнавать, где ты поселилась, хотят узнать номер телефона и т. д. Мой номер через администратора узнал один мужчина, и все закончилось тем, что мне пришлось сменить номер телефона», — рассказала девушка.

Ольга Якорнова из Санкт-Петербурга не заметила агрессии со стороны местных. Она, напротив, отметила гостеприимность жителей: «Помогают по первой просьбе, подсказывают, как пройти или проехать».

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