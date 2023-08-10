Опубликовано распоряжение властей Купянска об эвакуации населения Военкор Стешин опубликовал распоряжение властей Купянска об эвакуации населения

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Власти Купянска официально объявили об эвакуации населения, сообщил в Telegram-канале военкор Дмитрий Стешин, опубликовав соответствующее распоряжение. В документе указано по меньшей мере 37 населенных пунктов, жителей которых собираются вывезти за пределы региона.

Начался официальный драп из Купянска и окрестностей. Приспешники бандеровцев пакуют чемоданы, — написал военкор.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что российская армия готовится к масштабному прорыву на Купянском направлении. По его словам, оборона Вооруженных сил Украины рушится, о чем свидетельствует назначение на должность командующего генерал-полковника Александра Сырского.

Военный эксперт также добавил, что о достижении целей ВС РФ на данном участке пока говорить рано. По его словам, командиры намеренно сдерживают солдат, чтобы минимизировать потери.

Министерство обороны РФ также подтверждало, что российские войска продолжают наступление на Купянском направлении. По данным ведомства, ВС РФ улучшили положение на переднем крае. За сутки было отражено семь контратак противника в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области.