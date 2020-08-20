Оперштаб сообщил о гибели ещё 12 пациентов с коронавирусом в столице

https://static.news.ru/photo/fd901b9c-e321-11ea-83d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса сообщил о гибели ещё 12 пациентов с COVID-19. Общее число погибших достигло 4710 человек.

В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — цитирует сообщение ТАСС.

На сегодняшний день в мире выявлено более 22,4 млн заражённых коронавирусом. От болезни скончались 787 тысяч человек. Выздороветь удалось более 14,3 млн пациентов. Абсолютным лидером по числу заражённых остаются США. На втором месте Бразилия. Следом идёт Индия. На четвёртой строке Россия.

Ранее NEWS.ru информировал о том, что результаты испытаний российской вакцины от COVID-19 опубликуют в августе 2020 года.

Первый препарат «Спутник V» был зарегистрирован Минздравом 11 августа. Эта «прививка» является двухкомпонентной, а основой её являются аденовирусы. Вводить «Спутник V» будут внутримышечно. Центр Гамалеи уже представил инструкцию по медицинскому применению вакцины, а любое её использование, как заявил разработчик, будет проходить под жесточайшим контролем.