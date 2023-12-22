Глава ФПБК попросил Генпрокуратуру РФ проверить финансирование Дунцовой Глава ФПБК Бородин: Дунцова может использовать выборы для западной пропаганды

Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/TAСС

Екатерина Дунцова

Общественная организация «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» обратилась к генпрокурору РФ Игорю Краснову с предложением проверить деятельность Екатерины Дунцовой на предмет иностранного финансирования, заявил NEWS.ru руководитель организации Виталий Бородин. Он не исключает, что Дунцова получает финансирование от олигарха Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и может использовать выборы для прозападной пропаганды.

После того как Екатерина Дунцова заявила о намерении участвовать в предстоящих выборах президента России, было много публикаций в СМИ о том, что она связана со структурами беглого олигарха Ходорковского. Мы сегодня попросили генерального прокурора проверить, так ли это или нет. Интересно также, откуда у нее деньги на столь масштабную предвыборную кампанию, — рассказал общественный деятель.

По словам Бородина, Дунцова может использовать предвыборную кампанию для прозападной пропаганды против России.

Если она окажется прозападным проектом, то ее задача будет просто пошуметь на выборах. На сами выборы ей будет наплевать. Но она получит в качестве кандидата в президенты статус неприкосновенности. Это значит, что любую трибуну или встречу с избирателями она может использовать для навязывания идей западных фондов или структур Ходорковского, — полагает Бородин.

Юрист Илья Ремесло рассказал NEWS.ru, что обнаружил связь Екатерины Дунцовой с эмигрантом, миллиардером Михаилом Ходорковским. По данным юриста, Дунцову поддерживает организация, связанная с «Антивоенным комитетом России», который учредили Ходорковский и другие оппозиционеры-эмигранты. Сама Дунцова опровергла информацию о финансовой поддержке олигарха. Журналистка подчеркнула, что связей с иностранным финансированием не имеет.