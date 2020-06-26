Общая явка на электронное голосование по поправкам составляет 66%

https://static.news.ru/photo/3b16c0a4-b7d7-11ea-8b13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В дистанционном общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию приняли участие две трети подавших заявки. Об этом сообщили в штабе по наблюдению за плебисцитом в формате онлайн.

Общая явка на голосовании через Интернет к этому моменту составляет 66%. Бюллетени получили 786 793 человека, проголосовали 774 675 человек.

Проголосовать с помощью смартфона или компьютера могут на данный момент только жители Москвы и Нижегородской области. Эти регионы стали первыми участниками эксперимента по онлайн-голосованию.

Выразить свою позицию относительно внесения изменений в основной закон РФ в электронном формате можно будет с 25 по 30 июня.

Из-за пандемии коронавируса голосование, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. При этом во время обращения к россиянам президент вновь заявил о том, что поправки в Основной закон вступят в силу только в том случае, если граждане их поддержат.

Как писал NEWS.ru, стартовавшее 25 июня голосование по поправкам в Конституцию с самого начала было отмечено резонансными нарушениями. Так, журналист Павел Лобков в качестве проверки системы на возможность подтасовок смог проголосовать и электронно, и очно. В ответ глава ЦИК Элла Памфилова назвала его действие «провокацией», а позднее были аннулированы все бюллетени в урне УИК, куда повторно пришёл телеведущий. Кроме него несколько раз исполнять свой гражданский долг удавалось и другим людям.