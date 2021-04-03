Новые тарифы на эвакуацию автомобилей заработают в Москве с понедельника

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С понедельника, 5 апреля, в Москве начинают действовать новые тарифы на эвакуацию автомобилей-нарушителей. По данным столичного департамента транспорта, обновлённые ценники вводятся в связи с пересчётом экономически обоснованной цены, включающей реальные затраты города на эвакуацию: стоимость топлива, зарплата водителям и техникам, средства на ремонт и обслуживание автомобилей-эвакуаторов.

РИА Новости сообщает , что для водителей, чьи автомобили попадают на специальную стоянку, установят более низкие тарифы, чем реальная стоимость эвакуации, при условии, что оплата эвакуации будет произведена в отведённое законом время.

Так, по информации столичного дептранса, в 2021 году перемещение автомобиля категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 лошадиных сил обходится городу в 9130 рублей. Если водитель оплатит эвакуацию в течение 60 дней после получения автомобиля на спецстоянке, сумма составит только 6450 рублей. Если же эвакуацию оплатить ещё до получения автомобиля, тогда будет предоставлена дополнительная скидка в 25% и эвакуация обойдётся в 4837 рублей.

С прошлого года стоимость перемещения на стоянку любого транспорта составляла в среднем 8813 рублей, льготная стоимость — 5,4 тысячи рублей. Для тех, кто оплачивал стоимость до того, как забирал машину, предоставлялась дополнительная скидка в 25% от льготного тарифа..

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