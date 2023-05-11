Новые штрафы для владельцев животных: что запретят хозяевам собак и кошек В парламенте предлагают ввести целый ряд ограничений для заводчиков собак и кошек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Госдуме хотят ввести новые штрафы для владельцев домашних животных. Одной из поправок предлагается приравнять самовыгул собак к выбрасыванию их на улицу. За это хозяев питомцев планируют штрафовать в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) — это около 16 242 тысяч рублей. Кроме того, ГД предлагает в обязательном порядке не только чипировать собак и кошек, но и регистрировать в специальной базе данных самих заводчиков. Какие еще новые штрафы и ограничения могут быть введены для владельцев домашних животных в России в 2023 году — в материале NEWS.ru.

Что такое самовыгул животных и почему его хотят запретить

Автор инициативы, депутат Госдумы, член партии «Единая Россия» Александр Спиридонов в беседе с NEWS.ru объяснил необходимость предложенных им поправок сразу несколькими причинами. Он указал, что россияне стали всё чаще обращаться к врачам с укусами, полученными в результате нападения бродячих собак. Парламентарий отметил, что брошенные животные могут быть агрессивными и переносить опасные для человека заболевания.

Депутат подчеркнул, что питомцы оказываются на улице не сами по себе: чаще всего их бросают люди, выпуская домашнее животное на самовыгул: «Многие животные гуляют несколько дней либо сбегают или теряются. Такие безответственные владельцы своим поведением подвергают опасности взрослых и детей». Спиридонов также отметил, что некоторые питомцы остаются на улице невакцинированными и нестерилизованными: «В этом случае начинается бесконтрольный процесс воспроизводства бездомных животных. Поэтому очень важно бороться с первопричиной, чтобы на улицах оказывалось меньше бродячих животных».

Комитет ветеринарии Новгородской области в 2022 году сообщил, что около 80% собак, находящихся на самовыгуле, погибает. Находясь без поводка и присмотра хозяина, питомец может попасть в ДТП, встретиться с другой — более агрессивной собакой, упасть с высоты, утонуть.

Предложенные нововведения касаются и порядка обращения с бездомными животными. Бродячих животных, которые не проявляли агрессию, можно будет оставить на содержании в приютах до передачи новым владельцам или естественной смерти. После принятия поправок в законопроект «Об ответственном обращении с животными» бесхозного пса или кошку необязательно будет возвращать на улицу.





Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как предлагается наказывать владельцев животных

«В первую очередь нужно ввести штраф за животных, гуляющих без владельцев на улице», — рассказал NEWS.ru депутат Александр Спиридонов. Он рассказал, что владелец питомца в случае нарушения закона «получит штраф в размере минимальной оплаты труда либо соразмерный ей». МРОТ в Москве равен 24 801 рублю, в Ставропольском крае — 20 024 рублям, а в Ульяновской области — 17 270 рублям. При этом его величина не может быть ниже 16 242 рублей в 2023 году.

Во вторую очередь, по словам депутата, будущий владелец животного должен пройти комплексное обучение, которое позволит ему правильно воспитать питомца: «Многие не понимают, как ухаживать за питомцем, как общаться, воспитывать и дрессировать, чтобы животное не представляло опасности для окружающих». Депутат объяснил, что на этапе обучения потенциальный владелец поймет, справится ли он с ответственностью: «Может, подумает, что для него это слишком трудно или он пока не готов. Или же, наоборот, убедится в своем желании». Спиридонов уточняет, что такое обучение особенно актуально для потенциальных хозяев бойцовских, служебных или сторожевых собак.

Парламентарий также добавил, что необходимо ввести обязательное чипирование для всех домашних животных, чтобы понять, кому принадлежал питомец: «На чипе должна храниться информация о владельце, заводчике, а также информация о самом животном. Какие были сделаны прививки, был ли питомец стерилизован». По словам Спиридонова, только с чипом можно быстро установить личность хозяина собаки: «И если питомец потерялся, то его можно быстро вернуть, а если выброшен или отправлен на длительный самовыгул — то оштрафовать владельца».

По его словам, для этого понадобится создание реестра владельцев животных — государственная база данных наподобие базы регистрации автомобилей.

Заводчикам предлагают зарегистрировать ИП

Новые поправки также могут обязать всех заводчиков получать специальную лицензию на работу, чтобы избежать недобросовестного разведения, которое отчасти и приводит к большому числу брошенных животных. Депутат также отметил, что разводить домашних животных нельзя в непригодных для этого условиях, например — в многоквартирных домах: «Это издевательство над животными и жильцами дома. Когда разводят собак в ненадлежащих местах, то появляется неприятный запах, который может мешать соседям».

Он также напомнил об обязанности заводчиков платить налоги: «Заводчик может зарегистрировать ИП, может стать самозанятым, а может работать в зарегистрированной компании. Это справедливо. Каждый человек, который занимается получением прибыли, платит налоги со своего дохода».

Руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов Олеся Борисенко также предложила вести учет домашних собак. Общественница подчеркнула, что установить владельца питомца по закону сейчас невозможно, так как нет системы официальной регистрации. По словам Борисенко, законопроект о штрафах за самовыгул, который планируют приравнять к выбрасыванию животного на улицу, не будет работать без наличия государственной базы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие запреты для владельцев собак и кошек уже есть

Региональные власти уже сейчас могут запрещать самовыгул домашних питомцев и вводить дополнительные требования к их содержанию. Соответствующие поправки в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» депутаты нижней палаты российского парламента приняли в третьем чтении летом прошлого года.

Закон о выгуле собак был принят 28 декабря 2018 года. В нем говорится, что владельцам необходимо держать собак потенциально опасных пород в наморднике и на поводке независимо от места выгула. Перечень пород утвердило правительство РФ. В список внесли 12 пород собак. Например, американский бульдог, питбульмастиф и кавказская овчарка.

С 2018 года владельцам питомцев запрещено выгуливать животных в местах общего пользования: в лифтах, подъездах, во дворах, на детских и спортивных площадках, а также на газоне вокруг дома. При этом с собакой на поводке и в наморднике можно ездить в транспорте, заходить в магазины и другие учреждения — кроме тех, где это запрещено собственными правилами.

Также хозяева домашних животных обязаны «обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного» в местах и на территориях общего пользования: в лифтах, подъездах, во дворах, на детской и спортивной площадках и в том числе на газоне вокруг дома.

Какие были громкие случаи нападений бездомных собак на людей в этом году

В этом году зафиксировано несколько трагических случаев нападений бездомных животных на людей. 27 февраля ряд СМИ сообщил о найденном в Астрахани в камышах теле мужчины, погибшего от укусов животных. В конце марта на парковке того же города было обнаружено тело женщины с рваными ранами. Судмедэкспертиза установила, что астраханка умерла из-за потери крови.

16 апреля стая бездомных собак загрызла девятилетнего мальчика вблизи гаражного комплекса на улице Кольцевой в Оренбурге. По данным СК, ребёнок гулял на площадке возле своего дома и в какой-то момент на него набросилась стая бродячих собак. От полученных травм мальчик умер на месте.

Нынешний ФЗ-498 «Об ответственном обращении с животными», принятый в 2018 году, предусматривает подход ОСВВ. По нему отловленных собак необходимо стерилизовать, вакцинировать и отпускать обратно в прежние места обитания. При этом агрессивных животных следует определять в приюты, которых в России, особенно в регионах с дефицитными бюджетами, не построили в достаточном количестве из-за нехватки средств.