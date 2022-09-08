Россиян предупредили о смертельной опасности самовыгула собак Комитет ветеринарии Новгородской области: 80% собак погибает на самовыгуле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно статистике, 80% собак, находящихся на самовыгуле, погибает, сообщили в комитете ветеринарии Новгородской области. Находясь без поводка и присмотра хозяина, питомец может попасть в ДТП, упасть с высоты, утонуть, заразиться паразитами, а также столкнуться с жестокостью других граждан. Отпускать собаку с поводка полезно, но только во время совместной прогулки с владельцем, рассказала СМИ кинолог Нина Дарсия.

У прогулок без человека плюсов нет. Это опасно во всех отношениях. А вот с тем, чтобы во время прогулки отпустить собаку с поводка, дела обстоят куда лучше. <...> Это дает питомцу возможность вдоволь набегаться, потратить накопившуюся энергию и получить свою порцию заветной свободы, — пояснила специалист.

Собаку нужно держать на поводке, даже если вы уверены, что она не причинит вреда окружающим, убеждена руководитель сервиса по выгулу и передержке животных Виктория Малюгина. Она предупредила, что на питомца во время прогулки может напасть более агрессивное животное, после чего он испугается и убежит. Чтобы домашний любимец чувствовал себя более свободно, стоит приобрести длинный, около 5-6 метров, поводок, отметила эксперт.

Госдумой ранее был принят законопроект, согласно которому власти регионов смогут самостоятельно принимать решение о введении запрета на самовыгул домашних животных. Хозяевам запретят выпускать питомцев около объектов повышенной опасности, образовательных и медицинских учреждений.