В России предложили создать государственную базу домашних собак Зоозащитница Борисенко предложила ввести учет собак, чтобы решить проблему самовыгула

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для решения проблемы самовыгула помимо штрафов следует ввести учет домашних собак, предложила руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов Олеся Борисенко. В разговоре с НСН зоозащитница отметила, что установить владельца питомца по закону на данный момент невозможно, так как нет системы официальной регистрации. По ее словам, законопроект о штрафах за самовыгул, который планируют приравнять к выбрасыванию животного на улицу, не будет работать без наличия государственной базы.

Тут вопрос в том, как доказать, что это хозяин собаки, у нас нет регистрации собак. <...> По закону нельзя установить владельца, пока нет официальной регистрации, постановки на учет. Нужна единая государственная база. Если мы поймали собаку на самовыгуле, как мы узнаем, чья она? — отметила эксперт.

Первый заместитель думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что за самовыгул уже сейчас в регионах местные власти могут вводить штрафы. По его словам, многие воспользовались этим правом, поэтому вносить инициативы на федеральном уровне смысла нет. Депутат уточнил, что из-за самовыгула происходит большое количество нападений собак на людей. Он считает, что штрафы должны выполнять превентивную функцию, так как многие перестанут выпускать животных без присмотра.

В Госдуме ранее предложили ввести штраф для владельцев собак за самовыгул питомцев. Поправки планируется внести в закон «Об ответственном обращении с животными». Размер штрафов предлагается установить в размере минимального размера оплаты труда — не менее 16 242 рублей.