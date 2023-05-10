Для решения проблемы самовыгула помимо штрафов следует ввести учет домашних собак, предложила руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов Олеся Борисенко. В разговоре с НСН зоозащитница отметила, что установить владельца питомца по закону на данный момент невозможно, так как нет системы официальной регистрации. По ее словам, законопроект о штрафах за самовыгул, который планируют приравнять к выбрасыванию животного на улицу, не будет работать без наличия государственной базы.

Тут вопрос в том, как доказать, что это хозяин собаки, у нас нет регистрации собак. <...> По закону нельзя установить владельца, пока нет официальной регистрации, постановки на учет. Нужна единая государственная база. Если мы поймали собаку на самовыгуле, как мы узнаем, чья она? отметила эксперт.

Первый заместитель думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что за самовыгул уже сейчас в регионах местные власти могут вводить штрафы. По его словам, многие воспользовались этим правом, поэтому вносить инициативы на федеральном уровне смысла нет. Депутат уточнил, что из-за самовыгула происходит большое количество нападений собак на людей. Он считает, что штрафы должны выполнять превентивную функцию, так как многие перестанут выпускать животных без присмотра.

В Госдуме ранее предложили ввести штраф для владельцев собак за самовыгул питомцев. Поправки планируется внести в закон «Об ответственном обращении с животными». Размер штрафов предлагается установить в размере минимального размера оплаты труда — не менее 16 242 рублей.