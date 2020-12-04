Убить двух зайцев: как сделать новогодний стол дешёвым и полезным

Грядёт первый Новый год после начала пандемии коронавируса, которая, несомненно, наложит отпечаток на один из любимых праздников россиян. О том, как сэкономить на продуктах в новогоднюю ночь и даже вынести из этого пользу для организма, — в материале NEWS.ru.

В этом году увеличится число россиян, которые смогут позволить себе более скудный праздничный стол 31 декабря. Всё дело в том, что во время пандемии у населения упали доходы. Некоторые и вовсе потеряли работу. И одна из статей расхода, на которой экономят россияне, — продукты питания, заявил в разговоре с NEWS.ru доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов.

Об этом, в частности, говорит тот факт, что в России впервые за пять лет зафиксирован рост продаж хлеба. Это неудивительно, ведь часть населения пытается перейти на более дешёвые и при этом сытные продукты, поясняет Смирнов.

Согласно последним данным Росстата, суммарно по итогам января — сентября 2020 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 4,3%. По этой причине действительно возможно некоторое увеличение числа людей, которые смогут позволить себе более скромный стол, чем обычно. Сергей Смирнов доктор экономических наук НИУ ВШЭ доктор экономических наук НИУ ВШЭ

Полезная экономия

Между тем, располагая скудными финансами, всё же можно отметить праздник вкусно. Более того, праздничный стол даже может стать полезным и не таким калорийным, как обычно. Последний пункт крайне важен в «карантинный» Новый год. Ведь из-за отмены торжественных мероприятий и опасности заражения COVID-19 многие россияне проведут каникулы дома, без должной физической активности.

Чтобы сэкономить на новогоднем столе и не набрать лишние килограммы, следует заменить говядину и свинину мясом курицы. Этот продукт стоит намного дешевле и является менее жирным, пояснила в разговоре с NEWS.ru диетолог Наталья Лесникова.

На гарнир можно отварить картофель и приготовить бюджетный овощной салат, в составе которого будет морковка, огурец и белокочанная капуста. На десерт вместо дорогого и калорийного торта следует выбрать фрукты: яблоки, мандарины и бананы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Перехитрить организм

Перед началом новогоднего застолья необходимо выпить стакан воды — это поможет снизить аппетит. В результате вам будет достаточно меньшего количества еды, поясняет диетолог.

Чтобы насытиться за ночь всего лишь несколькими блюдами, начните с того, от которого у вас «текут слюнки». Это позволит утолить жажду «вкусненького», и рука уже не потянется за другими продуктами, отмечает Лесникова.

Если вы планируете пить алкоголь, рекомендую отдать предпочтение шампанскому брют или сухому вину. Они являются наименее калорийными в этой категории. После каждого бокала выпивайте один-два стакана чистой воды. Тогда алкоголь будет всасываться медленнее и вы меньше опьянеете. Тем не менее по возможности лучше откажитесь от спиртных напитков. Они не только пагубно сказываются на здоровье, но и повышают аппетит. Наталья Лесникова диетолог диетолог

Дорогая привычка

На Новый год специалисты рекомендуют отказаться от блюд с майонезом. Но если вы всё-таки не представляете себе этот зимний праздник без сельди под шубой и оливье, рекомендуется приготовить их в небольшом количестве. Благодаря этому можно сильно сократить статью расходов на новогодний стол — ведь многие люди привыкли готовить к 31 декабря «необъятное» количество салатов, пояснила в разговоре с NEWS.ru психолог Елена Данилова.

Причина, по которой россияне хотят поставить на праздничный стол побольше блюд, кроется в том, что исторически они часто сталкивались с недостатком провизии. Поэтому для многих важно, чтобы все члены семьи и гости были накормлены. Одни ещё помнят послевоенные голодные времена, другие просто осознают, что когда-то у народа были непростые времена. Елена Данилова психолог психолог

С данным страхом специалист рекомендует работать — завести привычку не доедать всё до последней крошки, а оставлять немного продуктов на тарелке. Такой подход поможет внедрить в сознание мысль о том, что еды в доме достаточно, поясняет специалист.

Ещё одна причина ломящихся от яств новогодних столов кроется в том, что многие россияне пытаются предстать в лучшем свете перед гостями. В таком случае следует поработать с самооценкой. Да и праздники лучше отмечать с людьми, в кругу которых вы чувствуете себя спокойно и не ощущаете нужды доказывать свою финансовую состоятельность, подытожила Данилова.