Неуверенный прогноз: метеоролог не смог точно рассказать о погоде на лето

https://static.news.ru/photo/43947bae-dde8-11ea-87c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Метеорологи предполагают, что лето в 2021 году будет тёплым, однако дать точный прогноз на несколько месяцев вперёд они не в состоянии. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Да, лето ожидается теплым. Но это не тот уверенный прогноз, который мы даем, например, на пять дней. <...> Это «да» неуверенное, мы будем уточнять и детализировать прогноз обязательно, — пояснил специалист.

Также невозможно говорить о том, будет ли лето ранним или поздним, поскольку в каждом регионе есть свои представления о лете, а вот климатического определения лета нет.

Есть понятие «естественный синоптический сезон», но оно связано с изменением циркуляции, с изменением взаимодействия температуры океана, то есть это не тот критерий, когда можно говорить, что, например, какая-то определенная температура означает, что лето началось, — рассказал Вильфанд.

По словам метеоролога, специалисты делят лето на две части, это связано с изменениями в циркуляции.

В среднем первая половина лета начинается во второй пятидневке мая, а вторая половина — в конце июня — начале июля. Но это среднее значение, это очень вариабельно. Бывает плюс-минус две недели, — пояснил Вильфанд.

Понятие наступления лета существует в агрометеорологии. О нём можно говорить, когда температура воздуха составляет 10 градусов и выше. Температуру называют активной, при ней начинается вегетация сельхозкультур. Однако, по словам Вильфанда, дату наступление лета с точки зрения агрометеорологии заблаговременно назвать также невозможно.