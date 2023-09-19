Нет ли у Китая нового поворота на Запад? Ответ даст Ван И Россия начала важные переговоры с Китаем

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Ван И

Заранее объявленный многодневный визит в Москву влиятельного китайского министра иностранных дел Ван И последовал вскоре после того, как на Дальний Восток приехал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Изначально было ясно, что Ким не поехал бы в Россию без консультации с китайскими товарищами. Но теперь Ван И, политик из ближайшего окружения главы Китая Си Цзиньпина, имеет возможность подвести итоги недавнего вояжа Кима и рассказать, в какой степени можно говорить об укрепление восточноазиатского фланга в ответ на попытку максимально притянуть Японию к НАТО.

В Москву через Мальту

Прилету Ван И предшествовали два события. Во-первых, исчез «со всех радаров» крайне авторитетный министр обороны Китая Ли Шанфу, который находился долгое время под персональными американскими санкциями. Считалось, что США раздражала его ставка на развитие военно-технического сотрудничества с Россией. И вообще, Ли Шанфу считался пророссийским, если подобное определение вообще возможно в современном китайском политическом обществе.

Западные источники вещают, что министр отправлен в отставку. Видимо, Ван И в неофициальном порядке осветит подоплеку такого кадрового решения. Но куда интереснее было бы узнать из первых рук, ради чего Ван И приземлялся на Мальте, где в обстановке секретности, да еще на нейтральной территории, провел встречу с помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Официально было объявлено, что стороны просто обменялись мнениями в рамках достигнутых соглашений о поддержании коммуникаций. На деле же речь может идти о подготовке встречи президента США Джо Байдена и председателя Си Цзиньпина.

Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Pres Си Цзиньпин

Встретится ли Си с Байденом

Предполагается, что Си Цзиньпин может отправиться 11 ноября в Сан-Франциско на саммит АТЭС, что означало бы твердую предварительную договоренность о его личной встрече с Байденом. Напомним, что в Нью-Дели на заседания G20 китайский лидер не прилетел. Якобы потому, что условия для его прямых контактов с главой Белого дома не созрели. Камень преткновения — проблема Тайваня. Но если в результате разного рода закулисных переговоров острота для Пекина будет снята, то китайско-американский саммит может состояться на полях АТЭС.

Поедет ли в Пекин Владимир Путин

Впрочем, очередная встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина состоится все равно раньше. Российский президент собирается на октябрьский форум «Один путь — один пояс», посвященный крупнейшему инфраструктурному проекту Поднебесной, охватывающему более шестидесяти стран. В последнее время такие форумы превращаются в площадку для обсуждения проблем мировой экономики.

А потому для Китая крайне важно присутствие там Владимира Путина в качестве главного гостя. Именно приезд Путина превратит это мероприятие в глобальное. Особенно в свете последних инициатив БРИКС по развитию торговли в национальных валютах. К тому же Пекину необходимо придать новый импульс своему проекту в ответ на выдвинутую идею альтернативного плана товарного пути из Индии через Саудовскую Аравию, Иорданию в греческие порты.

Так что позитивной частью программы пребывания у нас Ван И, видимо, и станет рабочее обсуждение подготовки визита в Китай солидной российской делегации во главе с президентом.

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