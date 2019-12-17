Россиянки стали работать больше. Так, средняя фактическая продолжительность рабочей недели жительниц России старше 15 лет в третьем квартале этого года составила 35,4 часа, тогда как в аналогичном периоде прошлого — 35,3. С соответствующими данными Росстата ознакомился NEWS.ru.

Как следует из статистики ведомства, в рейтинге регионов с самыми занятыми на работе россиянками лидирует Калининградская область, где жительницы трудятся в среднем 38,2 часа в неделю. Далее следуют Еврейская автономная (37,9) и Воронежская (37,9) области. Замыкают пятёрку Рязанская (37,8) и Владимирская (37,4) области.

Вместе с тем кратчайшая трудовая неделя женщин зафиксирована в Мурманской области (28,7), Ненецком автономном округе (29,6) и Республике Алтай (29,7). Несколько больше они работают в Республике Коми (30) и Кировской области (30,5).

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал NEWS.ru, что увеличение трудовой недели у россиянок может говорить о том, что в числе занятого населения сократилась доля молодёжи.

В целом же, по его словам, на количестве отработанных часов в разных регионах сказывается состояние рынка труда. В том числе фактор частичной занятости студентов.

В октябре Госдума приняла закон о сокращённом рабочем дне для жительниц сёл. Теперь они будут работать не более 36 часов в неделю вместо прежних 40. Зарплата при этом должна остаться на прежнем уровне. В новом законе депутаты предусмотрели и право женщин в сельской местности на повышенную оплату, если по условиям труда рабочий день разделён на части.