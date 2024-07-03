Названы города России, до которых ВСУ могут дотянуться американским оружием Военэксперт Матвийчук: ВСУ могут попытаться ударить оружием США по Подмосковью

Вооруженные силы Украины могут попытаться дотянуться американским оружием до Подмосковья, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru он предположил, что США при этом могут не разрешить украинской армии наносить удары по Московской области.

Полагаю, что речь идет о приграничных районах, вплоть до Калуги. По идее, они даже до Подмосковья могут дотянуться. Но я не думаю, что Вашингтон разрешит ВСУ бить своим оружием по Московской области, — пояснил Матвийчук.

Эксперт допустил, что целями в Калуге могут стать нефтеперерабатывающие заводы и элементы энергетики, важные для российской экономки. Он также отметил, что американским оружием ВСУ могут ударить по Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской и Ростовской областям. Кроме того, по мнению Матвийчука, заявления США свидетельствуют, что они полностью вовлечены в противоборство с Россией.

Предположу, что целями станут нефтеперерабатывающие заводы, элементы энергетики, важные для российской экономики. В этом случае ВСУ достанут до Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, до Крыма, — добавил эксперт.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер ранее заявил, что власти США считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением. По его словам, дальнобойное оружие не должно применяться по территории России, а полуостров остается частью Украины.