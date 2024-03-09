Названо оружие, спасшее ростовчан от удара 41 дрона ВСУ Военэксперт Матвийчук: Ростов от удара дронов ВСУ могли спасти «Тор» и «Бук»

Фото: МО РФ

Зенитно-ракетные комплексы «Тор», «Бук» и «Панцири» могли уберечь Ростовскую область от атаки 41 украинского дрона, заявил Анатолий Матвийчук в комментарии NEWS.ru. По его словам, эти устройства способны сопровождать десятки воздушных целей.

Скорее всего, все 41 украинский дрон сбили российские «Тор», «Бук» и «Панцири». Их суммарный запас достаточен для уничтожения 41 БПЛА и даже больше. Плюс их РЛС способны обнаружить и сопровождать десятки воздушных целей, 20-30 минимум, — сказал Матвийчук.

По словам экспертов, боеприпасов к ним у России еще очень много. И, скорее всего, они уже давно перезаряжены.

Утром 9 марта Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 47 беспилотников противника. 41 беспилотник ВСУ применили по Ростовской области, под удар попал город Таганрог, также несколько БПЛА атаковали Морозовск. ВСУ атаковали территории глубокой ночью.

Ранее беспилотник ВСУ уничтожили в небе над Курском. Губернатор региона Роман Старовойт отметил, что летательный аппарат удалось обезвредить силами противовоздушной обороны. Незадолго до атаки в области была объявлена ракетная опасность, сработала ПВО.