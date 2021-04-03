Названа общая сумма краж мошенников со счетов россиян

За последний год со счетов российских граждан кибермошенники совершили на 60% больше краж, чем за все предыдущие годы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные мониторинга открытых источников проекта ОНФ «За права заёмщиков».
В ходе работы эксперты ОНФ
В результате аналитики пришли к выводу, что успехом для злоумышленников закончились 32% попыток мошенничества. При этом число подобных операций за год пандемии выросло на 60% и побило предыдущий максимальный показатель за всю историю наблюдений подобного толка.
Как подсчитали эксперты, мошенники похитили у граждан около 2,8 миллиарда рублей. Это на 70% больше, чем в допандемийный период.
Средний чек мошеннической атаки составил 14,5 тысячи рублей, снизившись на 8%. При этом минимальная сумма кражи составила 5 тысяч рублей, а максимальная — 5 млн рублей.
В ОНФ пояснили, что небольшие суммы мошенники обычно похищают с помощью схемы «проверка кредитной истории» или просто обманывая пенсионеров по поводу выплат компенсаций на лекарства, пенсий и соцвыплат.
Ранее стало известно, что мошенники начали запугивать россиян от имени «Яндекса», писал NEWS.ru.