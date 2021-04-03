Названа общая сумма краж мошенников со счетов россиян

https://static.news.ru/photo/93a0b968-95d1-11eb-b59e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последний год со счетов российских граждан кибермошенники совершили на 60% больше краж, чем за все предыдущие годы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные мониторинга открытых источников проекта ОНФ «За права заёмщиков».

В ходе работы эксперты ОНФ проанализировали более 600 тысяч сообщений, в которых люди жаловались на действия злоумышленников, кравших средства с их счетов. Данные о хищениях были получены исследователями из открытых источников — с сайтов, форумов, страниц и групп в социальных сетях. Сведения публиковались с марта 2020-го по март 2021 года.

В результате аналитики пришли к выводу, что успехом для злоумышленников закончились 32% попыток мошенничества. При этом число подобных операций за год пандемии выросло на 60% и побило предыдущий максимальный показатель за всю историю наблюдений подобного толка.

Как подсчитали эксперты, мошенники похитили у граждан около 2,8 миллиарда рублей. Это на 70% больше, чем в допандемийный период.

Средний чек мошеннической атаки составил 14,5 тысячи рублей, снизившись на 8%. При этом минимальная сумма кражи составила 5 тысяч рублей, а максимальная — 5 млн рублей.

В ОНФ пояснили, что небольшие суммы мошенники обычно похищают с помощью схемы «проверка кредитной истории» или просто обманывая пенсионеров по поводу выплат компенсаций на лекарства, пенсий и соцвыплат.

Ранее стало известно, что мошенники начали запугивать россиян от имени «Яндекса», писал NEWS.ru.