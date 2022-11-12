Названа новая административная столица Херсонской области Власти Херсонской области: Геническ временно станет административной столицей региона

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Пресс-секретарь заместителя председателя правительства Херсонской области Александр Фомин заявил, что административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ. Он добавил, что в настоящее время в городе сосредоточены все основные органы власти. Город расположен на юге Херсонской области, в районе Арабатской Стрелки на берегу Азовского моря, сообщает РИА Новости.

На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти, — сказал Фомин.

Решение было принято после того, как российские силы покинули правый берег Днепра и город Херсон.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что представителям СМИ не разрешено приезжать в Херсон, так как в городе якобы должны разминировать критическую инфраструктуру. Он добавил, что несмотря на присутствие ВСУ в городе, безопасность журналистов невозможно обеспечить. По словам главы государства, разминирование в настоящее время еще не начиналось. Он при этом не назвал сроки проведения работ по разминированию города.