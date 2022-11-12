Зеленский запретил журналистам въезд в Херсон под предлогом разминирования

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представителям СМИ не разрешено приезжать в Херсон, так как в городе якобы должны разминировать критическую инфраструктуру, пишут «Известия». Он добавил, что несмотря на присутствие ВСУ в городе, безопасность журналистов невозможно обеспечить. По словам главы государства, разминирование в настоящее время еще не начиналось.

Сейчас, когда разминирование еще даже не началось, мы не можем обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон. Нужно разминировать хотя бы базовые коммуникации, проверить основные объекты, — сказал Зеленский.

Он при этом не назвал сроки проведения работ по разминированию города.

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, оценивая переброску российских войск с правого берега Днепра на Херсонском направлении, ранее заявил, что доверяет командующему объединенной группировкой российских войск Сергею Суровикину. Он подчеркнул, что знает Суровикина лично. По словам политика, они тесно взаимодействовали и у него было полное взаимопонимание с генералом. По его словам, он верит, что данный шаг был необходим.