Рогозин оценил решение о переброске сил с правого берега Днепра Рогозин о переброске сил с правого берега Днепра: склонен доверять

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Дмитрий Рогозин

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, оценивая переброску российских войск с правого берега Днепра на Херсонском направлении, заявил, что доверяет командующему объединенной группировкой российских войск Сергею Суровикину, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что знает Суровикина лично. По словам политика, они тесно взаимодействовали, и у него было полное взаимопонимание с генералом.

Могу сказать одно, что я этому генералу доверяю. Я сам сын генерала, я знаю, что такое настоящие генералы, а что такое парадный генерал. Вот Суровикин — настоящий генерал. Если он считает, что это необходимо, как бы это ни выглядело крайне печально для многих наших там политических обозревателей, ну я склонен доверять, — сказал Рогозин.

Ранее стало известно, что Рогозин возглавил группу военных советников «Царские волки», которая оказывает военно-техническую поддержку войскам ДНР и ЛНР.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.