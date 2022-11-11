Рогозин рассказал о своей новой должности в ДНР Рогозин сообщил, что возглавил группу военных советников в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин возглавил группу военных советников «Царские волки», которая оказывает военно-техническую поддержку войскам ДНР и ЛНР, передает РИА Новости. Ранее ряд изданий заметили, что Рогозин взял себе новый позывной — Сармат. Журналисты обратили внимание на нашивку на военной форме политика. До этого его позывным был Космос.

Нами создана инспекторская группа «Царские волки», которая состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт. Ее главная задача — военно-техническая поддержка подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях в рамках специальной военной операции. Группа в настоящее время активно работает в зоне СВО под моим непосредственным руководством, — рассказал Рогозин.

Он уточнил, что подразделение является добровольческим.

Ранее бывший глава Роскосмоса сообщил о доставке в Донецк зимней экипировки для бойцов Народной милиции ДНР. Он отметил, что в состав груза входят обувь, термобелье, спальные мешки и другие необходимые вещи.

Также Рогозин публиковал совместные фото с командирами Корпуса ДНР и интербатальона «Пятнашка». Он заявил, что мужчины, с которыми подружился на передовой и в расположении частей, вызывают искреннее уважение, так как представляют собой умных, обстоятельных, грозных и готовых драться с врагом командиров. При этом, по словам Рогозина, еще недавно они были гражданскими людьми.