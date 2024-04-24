Стало известно, как с Минобороны связан арестованный друг Тимура Иванова ТАСС: фирма арестованного по делу замглавы МО Бородина выполняла госконтракты

Фото: t.me/moscowcourts*

Сергей Бородин

Компания Сергея Бородина, арестованного по делу о взяточничестве заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова, выполняла государственные контракты ведомства, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Суд отправил обоих фигурантов уголовного дела под стражу до 23 июня.

Сергей Бородин, которого суд арестовал по делу замглавы Министерства обороны РФ Тимура Иванова, является предпринимателем. Его фирма исполняла госконтракты министерства, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Иванов получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд российского оборонного ведомства. Он курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны.

24 апреля Басманный районный суд российской столицы избрал Иванову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 23 июня 2024 года. То же время под арестом проведет Бородин, также проходящий фигурантом по делу.

Иванов во время выступления в суде заявил, что не признает своей вины. По данным Telegram-канала Mash, ему вменяют получение взятки в особо крупном размере, однако сама сумма следствием пока не разглашается.