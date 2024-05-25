Назван синдром, которым могут страдать почти все одесситы Вассерман заявил, что ему плевать на мнение одесситов со стокгольмским синдромом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru признался, что ему совершенно безразлично мнение жителей Одессы о России, поскольку все они страдают стокгольмским синдромом. По его словам, сегодня горожане находятся в заложниках украинской власти.

Как объяснил Вассерман, стокгольмский синдром был впервые изучен на примере людей, захваченных грабителями в одном из банков Стокгольма. Оказавшись в таком положении, у них не оставалось другого выбора, кроме как думать и делать так, как требуют преступники, поскольку иначе им грозила смерть. По мнению депутата, сегодня одесситы вынуждены думать так, как того хочет Киев.

Мне совершенно все равно, что думают о России в Одессе сейчас, так как там люди пребывают в заложниках, они вынуждены думать так, как от них требует Киев, — заявил Вассерман.

При этом депутат обратил внимание, что после освобождения заложников стокгольмский синдром быстро проходит. В качестве примера он привел то, как жители Запорожской и Херсонской областей голосовали на референдуме о присоединении к России.

Вместе с этим Вассерман высказался о драке военных и гражданских в Одессе. Он предположил, что она произошла из-за нежелания мирных жителей умирать за Украину.