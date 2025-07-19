Российские войска продолжают продвигаться в Сумской области. Что об этом известно сейчас, как развивается наступление ВС России на Сумы сегодня, 19 июля 2025 года, где украинские подразделения получают по зубам?

Как развивается наступление ВС России на Сумы 19 июля

ВСУ направляют резервы на север Сумской области, чтобы помешать российским войскам занять населенный пункт Хотень, но «получают по зубам», пишет RT. Командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что там располагается логистический узел украинских войск — когда он падет, положение вээсушников значительно ухудшится.

«От поселка Хотень до Сум по прямой — всего около 20 км. Ожесточенные бои идут в соседних Андреевке, Алексеевке и Кондратовке», — заявили в издании.

По данным источника, украинские войска знали, что ВС РФ будут расширять буферную зону, и подготовились.

«В области мощные укрепы, в том числе бетонированные. Работу усложняет и открытая местность», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Военный осведомитель» утверждает, что с утра 19 июля по объектам в Шостке Сумской области прилетело несколько ударных БПЛА «Герань-2» и планирующих авиабомб.

«Удар наносился по Шосткинскому казенному заводу „Звезда“, на месте возник сильный пожар. Завод является одним из старейших производителей боеприпасов на украинской территории», — подчеркнул источник.

По информации Telegram-канала «НгП РаZVедка», завод «Звезда» поразили до 40 БПЛА «Герань-2».

Как утверждает Telegram-канал Bella Ciao, заявление украинской стороны о якобы переходе Кондратовки Сумской области под контроль ВСУ не находит подтверждений даже на картах американского мониторингового ресурса Deep State.

«Мотивы понятны — [президенту Украины Владимиру] Зеленскому срочно нужна очередная „медиаперемога“ (медийная победа. — NEWS.ru) для отчета западным спонсорам. Не сработало. Аналитики Deep State больше доверяют российским операторам БПЛА — <...> Кондратовка остается под контролем России», — пишет канал.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Какая обстановка была в Сумской области утром 19 июля

Утром 19 июля Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что за прошедшие сутки российские морпехи и мотострелки в ходе ожесточенных боев продвинулись в лесных массивах около Варачино, а также зачистили несколько домовладений в самом населенном пункте; десантники перемалывали переброшенные резервы ВСУ и продвигались в Юнаковке, прилегающих лесополосах.

За сутки, по данным канала, украинские войска предприняли восемь безуспешных контратак: в районе Алексеевки, две — около Кондратовки и пять — в Юнаковке. Всего были задействованы свыше 50 человек, из которых более половины уничтожены, 13 остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения, остальные бежали в обратном направлении.

«Получив приказ отбить утраченные позиции в Кондратовке, командование ВСУ отправило на самоубийственную задачу штурмовую группу с флагом Украины, которая была уничтожена, а вражеская символика сожжена нашим FPV-дроном», — добавил источник.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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