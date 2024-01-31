Налет БПЛА в Петербурге, диверсия в Москве: как ВСУ атакуют РФ 31 января

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. В Санкт-Петербурге беспилотник упал на территории нефтебазы «Невский мазут». В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов и атак БПЛА погибли три человека. Десять дронов-камикадзе совершили налет на Белгородскую область. В Москве двое подростков попытались совершить диверсию на железной дороге. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Украинский беспилотник сбили под Псковом

В ночь на 31 января российские средства ПВО сбили в Псковской области украинский беспилотник самолетного типа. Об этом отчиталось Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи <...> дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Псковской области», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», примерно в это же время в петербургском аэропорту Пулково вводили план «Ковер». Один рейс, летевший из Душанбе, перенаправили в столичный аэропорт Домодедово.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

БПЛА упал на территории нефтебазы в Санкт-Петербурге

Как выяснилось позже, в 04:45–04:47 в некоторых районах Санкт-Петербурга был слышен взрыв. По данным «Фонтанки», он был вызван уничтожением беспилотника из комплекса С-400. Обломки БПЛА упали на территории компании «Невский мазут».

В администрации города подтвердили информацию об «инциденте на Глухоозерском шоссе». Там заверили, что никто не пострадал, повреждений на предприятии не зафиксировано. Между тем Минобороны РФ сообщения об атаке не комментировало.

Двое подростков попытались поджечь релейный шкаф в Москве

Двое 17-летних подростков попытались поджечь релейный шкаф на железнодорожном перегоне между станциями Марк и Новодачная в Москве. По информации «МВД Медиа», прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили бутылку с остатками горючей смеси.

Злоумышленников оперативно нашли и задержали в подмосковном Долгопрудном. На допросе они признались, что в одном из мессенджеров с ними связался неизвестный и пообещал за поджог денежное вознаграждение. В их отношении возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 281 УК РФ.

ВСУ атаковали четыре населенных пункта Курской области

30 января обстреляли три населенных пункта Курской области — Глушково, Гордеевку и Успеновку. Повреждения получили по меньшей мере три жилых дома, Гордеевка частично осталась без света. Как заверил губернатор Роман Старовойт, никто из мирных жителей не пострадал.

Под ударом также оказался поселок Теткино в Глушковском районе. ВСУ попытались атаковать его с помощью беспилотника. В результате падения обломков БПЛА повреждения получили автомобиль и забор одного из частных участков.

Трое погибли и трое пострадали при атаках ВСУ на ДНР

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 45 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 19).

На Горловском направлении украинские войска совершили 41 обстрел, на Донецком — три, а на Ясиноватском — один. По региону выпущено 160 боеприпасов. Повреждения получили девять жилых домов и четыре инфраструктурных объекта, в том числе школа № 10 в Горловке. Один человек погиб, еще один пострадал.

«Сегодня в Пантелеймоновке украинский снаряд попал в продуктовый магазин, погибла женщина-продавец 1970 г. р. В результате обстрела Никитовского района Горловки ранен мужчина 1978 г. р.», — сообщил глава региона Денис Пушилин.

Утром 31 января ВСУ продолжили наносить удары по ДНР. На трассе Донецк — Горловка беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Два человека погибли, еще один получил ранения. Тем временем в Донецке мужчина 1963 года рождения пострадал в результате подрыва на мине.

Три БПЛА пытались атаковать Брянскую область

Три украинских беспилотника накануне попытались атаковать Брянскую область. Их удалось подавить на российско-украинской границе. По словам губернатора Александра Богомаза, обошлось без разрушений и пострадавших.

«Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа подавлены с помощью специального оборудования непосредственно на границе с Брянской областью сотрудниками Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Брянской области», — уточнил чиновник.

ВСУ обстреляли Токмак из РСЗО

Во второй половине дня 30 января украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области. Как уточнил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, удары наносились из реактивных систем залпового огня.

«Токмак под огнем боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО. Работают системы ПВО России», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Фото: Volodymyr Strumkovskiy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские дроны совершили налет на Белгородчину

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью десяти дронов-камикадзе. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, их прилеты зафиксировали в Щетиновке, Богун-Городке, Вериговке, Старом Хуторе, Дроновке, Безымено, Теребрено и Середе. Никто из мирных жителей не пострадал, повреждения получил один легковой автомобиль.

Тем временем в Устинке, Журавлевке, Лозовой Рудке, Мокрой Орловке, а также Дроновке украинские БПЛА сбросили взрывные устройства. В результате в Мокрой Орловке оказались повреждены КамАЗ и линия газоснабжения.

Также населенные пункты Белгородской области находились под артиллерийским и минометным огнем. Под ударами оказались Устинка (четыре прилета), хутор Старый (три прилета), Дроновка (14 прилетов), Новостроевка-Вторая (два прилета), Мокрая Орловка (пять прилетов), Теребрено (восемь прилетов), Колотиловка (три прилета), хутор Панков (семь прилетов), Новая Таволжанка (три прилета). Повреждения получили один частный дом, складское помещение и три единицы спецтехники.

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