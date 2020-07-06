Мурашко назначил нового главного внештатного врача-инфекциониста

Глава российского Министерства здравоохранения назначил заместителя директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Владимира Чуланова новым главным внештатным специалистом по инфекционным болезням.
Доктор медицинских наук Владимир Чуланов назначен главным внештатным специалистом по инфекционным болезням Министерства здравоохранения России. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко, — цитирует сообщение пресс-службы Минздрава РИА Новости.
С первых дней пандемии COVID-19 Чуланов руководит рабочей группой по разработке временных методических рекомендаций для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.
До этого должность главного инфекциониста занимала Елена Малинникова.
Как писал NEWS.ru, ранее врач умерла от коронавируса после отказа сделать ей КТ лёгких из-за веса.