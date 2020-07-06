Мурашко назначил нового главного внештатного врача-инфекциониста

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Опасности распространения бубонной чумы в России нет, хотя единичные случаи заражения возможны, заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. Ранее бубонную чуму подтвердили у двух жителей Западной Монголии, граничащей с Республикой Алтай, а также у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Единичные случаи не будут вызывать какого-то распространения, местные врачи знают, как работать с чумой. Это не новая инфекция, — заявил РИА Новости Малеев. Он подчеркнул, что от чумы существует вакцина,...