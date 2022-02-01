Москалькова обратилась в прокуратуру из-за задержания жены Янгулбаева

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова направила обращение в Генеральную прокуратуру РФ в связи с задержанием чеченскими силовиками жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу омбудсмена. Содержание обращения не раскрывается.

Татьяна Москалькова направила запрос в Генпрокуратуру по ситуации с Заремой Мусаевой, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее президент Чечни Рамзан Кадыров обратился к иностранным государствам с призывом вернуть семью Янгулбаевых в Россию. По мнению чеченского лидера, данный акт гуманизма не принесёт ничего хорошего тем странам, которые приютили членов семьи.

20 января вооружённые люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где проживали экс-судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев и его супруга Зарема Мусаева. Им передали постановление чеченского следствия о приводе на допрос. Силовики забрали с собой Мусаеву, поскольку Янгулбаев имеет иммунитет.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевы призывали к терроризму и экстремизму. Они также имеют отношение к организации нападения в Турции на бывшего работника правоохранительных органов республики.

Как полагают правозащитники, действия силовиков связаны с преследованием в Чечне блогеров, которых власти считают причастными к организации оппозиционного Telegram-канала.

Вечером 22 января стало известно, что Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью.