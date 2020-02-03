https://static.news.ru/photo/cc6e0afa-4656-11ea-9728-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал национальный план борьбы с распространением коронавируса.

Приняты все необходимые меры, работает оперативный штаб, ситуация под контролем, — цитирует РИА Новости Мишустина.

На оперативном совещании с вице-премьерами глава кабинета сообщил, что в России сейчас имеются все необходимые лекарства и средства защиты. Следить, чтобы люди были ими полностью обеспечены, а цены в аптеках оставались на прежнем уровне, поручено Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору. Также Мишустин добавил, что все заражённые коронавирусом изолированы, врачи оказывают им необходимую помощь.

Как писал NEWS.ru, Россия на безвозмездной основе передала странам — членам Евразийского экономического союза и СНГ средства для лабораторной диагностики нового коронавируса. Они разработаны ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Роспотребнадзор отправляет средства лабораторной диагностики нового коронавируса в Киргизию и Таджикистан.

Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае на утро 3 февраля составило 17 тыс. 205 человек. Из них люди умерли в 361 случае.