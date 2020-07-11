Мишустин одобрил льготный проезд в Крым для школьников

https://static.news.ru/photo/076c9b78-c34b-11ea-bd17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее школьникам старше 10 лет льготный проезд в Крым по железной дороге во время летних каникул.

Скидка 50% распространяется на билеты в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий, — сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что льготный тариф также доступен для школьников в поездках по остальной территории страны.

Для детей младше 10 лет предусмотрен детский тариф, пассажиры до пяти лет могут путешествовать в поездах бесплатно без предоставления отдельного места.

Как ранее писал NEWS.ru, в России открылись более 60 направлений внутреннего туризма, туристический поток растёт с каждым днём. Об этом заявил гендиректор туроператора «Интурист» Виктор Тополкараев.