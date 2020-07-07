Мишустин: многие россияне будут работать на «удалёнке» и после пандемии

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Глава правительства РФ Михаил Мишустин не исключает того, что большое число граждан продолжит работу в удалённом режиме и после того, как отступит COVID-19. Об этом он сказал во время видеообращения к онлайн-конференции Сбербанка по кибербезопасности Cyber Polygon.

Премьер-министр обратил внимание участников мероприятия на то, что пандемия коронавируса повлияла на образ жизни сотен миллионов людей и компаний. Также изменения из-за ограничительных мер затронули и государственные органы.

Число россиян, работающих удалённо этой весной, выросло почти в 5 раз, и многие продолжат работать в таком режиме и после победы над эпидемией, — цитирует Мишустина ТАСС.

Глава кабмина также обратил внимание на то, что люди в самоизоляции стали гораздо больше зависеть от цифровых технологий. При этом очень важным стало непрерывное предоставление государственных услуг в электронном формате. Именно поэтому, продолжил Мишустин, на первую позицию выходит задача по обеспечению кибербезопасности.

Режим повышенной готовности из-за коронавируса был введён в Москве с 5 марта. С середины мая власти стали смягчать ограничения из-за улучшения ситуации с коронавирусом. С 9 июня в столице отменены режим самоизоляции, график прогулок и пропуска для поездок по городу. С 16 июня стоматологии начали оказывать плановую помощь, были открыты музеи, зоопарки и библиотеки.

Домашний режим самоизоляции в Москве начал действовать с 30 марта. Жители столицы могли покидать квартиры только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора.

Затем в Московском регионе был введён режим цифровых пропусков для автомобилистов и пешеходов. Оформление пропусков началось 13 апреля. Они необходимы для передвижения по Москве на личных автомобилях, общественном транспорте и такси. С середины мая власти стали смягчать ограничения из-за улучшения ситуации с коронавирусом. С 9 июня в столице отменены режим самоизоляции, график прогулок и пропуска для поездок по городу. С 16 июня стоматологии начали оказывать плановую помощь, были открыты музеи, зоопарки и библиотеки.

Как писал NEWS.ru, ранее рекрутеры назвали самые высокооплачиваемые специальности на удалёнке.