Минтранс рассмотрит увеличение лимита на перевозку животных в самолёте «Известия»: Минтранс рассмотрит увеличение лимита перевозки животных в самолёте до 10 кг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтнансу предложили рассмотреть возможность увеличения нормы провоза животных в салоне самолёта по весу. Соответствующие письма в ведомство направили аппарат правительства РФ и управление делами президента России. Предлагается увеличить нормы с 8 до 10 кг. Об этом пишут «Известия».

Просим обеспечить <...> рассмотрение обращения с разъяснением в доступной форме возможности либо невозможности (с указанием причин и правового обоснования) решения поставленного в обращении вопроса, — цитирует издание слова замначальника управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Анастасии Гулий.

Минтранс обратился по данному вопросу в «Аэрофлот» и профильную Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.

В «Аэрофлоте» на это заявили, что увеличение допустимого веса животного до 10 кг «неминуемо создаёт дискомфортные условия для питомца в полёте» и может стать «стресс-фактором» и негативно повлиять на его состояние.

Ранее стало известно, что на борту самолёта авиакомпании «Аэрофлот» погиб пёс по кличке Тимоша. Сообщалось, что он погиб от переохлаждения, находясь в клетке в специальном грузовом отсеке.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов также заявлял о том, что авиакомпании должны изменить требования к перевозке животных на более лояльные.