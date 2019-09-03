Частичная реконструкция трассы М-7 Москва-Уфа обойдётся российскому бюджету дороже строительства новой дороги.
Частичной реконструкции быть не может. Реконструкция М-7 обойдётся в 449 миллиардов рублей бюджетных денег, а строительство новой автодороги стоит 313 миллиардов бюджетных денег плюс 216 миллиардов небюджетных денег, — объяснил замминистра.
Также он добавил, что новая дорога позволит содержать себя за счёт «сбора платы», очевидно подразумевая, что она должна быть платной.
Ранее о том, что трассу Москва-Уфа предложили частично реконструировать, сообщал News.ru. Министр экономического развития Максим Орешкин выдвинул такую инициативу как возможность сэкономить на строительстве дороги Москва-Казань.