Российская ПВО нейтрализовала сотни дронов ВСУ за сутки Минобороны: системы ПВО России за сутки сбили шесть авиабомб и 349 дронов

Российские системы противовоздушной обороны за последние 24 часа успешно сбили 349 беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Также средства ПВО уничтожили шесть управляемых авиабомб.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 349 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сводке оборонного ведомства.

Утром 19 июля беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины совершили атаку на Брянскую область. Как заявили в российском Министерстве обороны, дежурные средства ПВО уничтожили 12 воздушных целей над территорией региона.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь информировал о ранении женщины в результате нападения украинской армии. Он отметил, что пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывают медицинскую помощь.

Также стало известно, что после атаки украинских БПЛА в Ростовской области произошло отключение электричества в пяти населенных пунктах Каменского района. Врио главы региона уточнил, что около двух тысяч человек остались без электроснабжения.