Минобороны раскрыло, как ВСУ атаковали Россию за прошедшую ночь Минобороны: четыре дрона ВСУ уничтожено над территорией России в ночь на 13 июня

Фото: МО Украины

Дежурными средствами ПВО четыре беспилотника Вооруженных сил Украины уничтожено над российской территорией в ночь на четверг, 13 июня, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Так, три дрона сбито в небе над Ярославской областью и еще один БПЛА — над Владимирской областью.

В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации, — сказано в публикации.

Накануне вечером режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов был введен на территории Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев предупредил, что силы противовоздушной обороны приведены в боеготовность.

В этот же день Минобороны сообщило, что российская противовоздушная оборона уничтожила беспилотник Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. По данным ведомства, атаку пресекли около 22:00 мск.

До этого ВСУ ударили беспилотниками по приграничным районам Курской области. Как пояснил врио губернатора региона Алексей Смирнов, при атаке были повреждены два административных здания в городе Суджа и поселке Коренево. По предварительной оценке, никто не пострадал.