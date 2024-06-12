Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон Минобороны РФ: ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская противовоздушная оборона уничтожила беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью, информировала пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атаку пресекли около 22:00 мск.

Около 22:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее в городе Шебекино Белгородской области мирная жительница получила травмы во время атаки украинской армии, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. У пострадавшей зафиксировали ранения руки, ноги, а также грудной клетки, женщину увезли медики, уточнил он. Кроме того, в четырех частных домах были выбиты окна, посечены фасады и крыши.

В начале июня в пресс-службе Минобороны России объявили, что системы противовоздушной обороны предотвратили массированную атаку беспилотников ВСУ на Белгородскую область. Согласно обнародованным сведениям, в небе над регионом было сбито пять дронов. Уточнялось, что ПВО работала с 16:50 до 17:50 по московскому времени.