Пять украинских дронов сбили над российским регионом МО РФ: ПВО уничтожила пять украинских беспилотников над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системы противовоздушной обороны предотвратили массированную атаку беспилотников ВСУ на Белгородскую область, сообщает пресс-служба Минобороны России. В небе над регионом было сбито пять дронов. По данным ведомства, ПВО работала с 16:50 до 17:50 мск.

2 июня с 16:50 до 17:50 мск пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью украинский снаряд, выпущенный из реактивной системы залпового огня «Ольха». По данным ведомства, атака была пресечена около 09:40 мск.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил о гибели замглавы Корочанского района — секретаря совета безопасности района Игоря Нечипоренко в результате детонации боеприпаса. По его данным, незначительные ранения также получили главы двух сельских поселений.

Также глава региона рассказал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, было сбито несколько воздушных целей. Осколками повреждены дома и автомобили.