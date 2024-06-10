БПЛА ударили по двум административным зданиям в российском регионе Смирнов: ВСУ атаковали беспилотниками административные здания в Курской области

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Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по приграничным районам Курской области, написал в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его словам, при атаке были повреждены два административных здания в городе Судже и поселке Коренево. По предварительной оценке, никто не пострадал.

Вечером и ночью ВСУ пытались атаковать дронами приграничные районы Курской области. <...> По предварительной информации, повреждено два административных здания — в городе Судже и поселке Коренево. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Врио главы региона отметил, что при атаках противник задействовал «весь возможный арсенал». Украинские войска применили дроны-камикадзе, квадрокоптеры, а также тяжелый восьмивинтовой октокоптер. В общей сложности средствами радиоэлектронной борьбы и из стрелкового оружия были сбиты восемь беспилотников.

Ранее Смирнов сообщал, что в приграничных районах Курской области были ликвидированы 15 украинских дронов. По его словам, при атаке обошлось без пострадавших. Был поврежден один жилой дом в Теткино, его собственнику окажут помощь. Кроме того, в деревнях Новоивановке и Воронок повреждены линии электропередачи.