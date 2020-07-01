Минкомсвязь готова поддержать открытие офиса Telegram в России

https://static.news.ru/photo/7462c966-bb97-11ea-8577-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций поддержит решение Telegram открыть офис в России, если компания захочет это сделать. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.

Вместе с тем, министр отметил, что не обладает данными, планирует ли основатель мессенджера Павел Дуров создать российский офис Telegram.

Чем больше технологических компаний будут здесь присутствовать, чем больше они будут создавать рабочих мест. Конечно, мы за, — цитирует РИА Новости ответ Шадаева на соответствующий вопрос журналистов.

18 июня 2020 года Роскомнадзор отменил ограничение доступа к Telegram, несмотря на то что администрация мессенджера так и не передала властям РФ ключи шифрования. По официальной версии, такое решение было вызвано тем, что основатель сервиса Павел Дуров высказал готовность к противодействию терроризму и экстремизму силами администраторов.

Telegram был заблокирован в апреле 2018 года. 14 июня того же года адвокаты в Мосгорсуде проиграли апелляцию на это решение.

Весной 2020-го группа депутатов Госдумы предложила прекратить блокировку мессенджера, которая не принесла результатов и только подорвала имидж российской власти. Дуров поприветствовал действия парламентариев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскомнадзор удалил из реестра запрещённой информации официальный сайт мессенджера Telegram — telegram.org.