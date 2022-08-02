Метеоролог спрогнозировал возвращение жары в Москву Метеоролог Шувалов: к концу недели воздух в Москве прогреется до плюс 30 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во вторник, 2 августа, жителей столичного региона ожидает переменная облачность, будет тепло, осадков не ожидается. Об этом NEWS.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, до воскресенья вероятность выпадения осадков минимальная.

Погода не будет слишком душной. У нас есть одна маленькая, но приятная деталь — прохладные ночи. Хотя в центре Москвы они могут быть и не очень прохладные. <...> В Москве ночью ожидается около плюс 15 градусов, по области — до плюс 10, — рассказал метеоролог.

При этом днём воздух прогреется до плюс 27 градусов. К концу недели Шувалов пообещал повышение температуры в центре города до 30–32 градусов тепла.

Утречком ещё можно будет пробежаться по относительной прохладе, а днем, куда деваться, будем прятаться под кондиционерами, — предупредил синоптик.

Ранее Шувалов заявил, что аномально жаркая погода, которая накрыла Западную Европу, до России не дойдёт. По его словам, особенно жаркие процессы в Европе постепенно заканчиваются, повторного резкого потепления пока не ожидается.