«Местами — дожди»: синоптик рассказал о погоде на 25 апреля Синоптик Шувалов предрек начало дождей и усиление ветра в Подмосковье 25 апреля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Погода в некоторых регионах России на этой неделе начнет меняться с приходом южного циклона, который принесет за собой дожди, рассказал NEWS.ru метеоролог Александр Шувалов. По его словам, в Московской области уже к вечеру 25 апреля местами ожидаются осадки. Синоптик предупредил о возможном усилении ветра, потепления при этом пока не ожидается.

Предвестником изменения погоды будет циклон, который начнет подниматься с юга — от Прикаспия до Поволжья и немного заденет Подмосковье. Поэтому ближе к вечеру в области местами уже могут начаться дожди. Температура пока не поднимается, завтра будет до плюс 18–19 градусов днем. Также ветер начинает немного крепчать, — сообщил синоптик

Атмосферное давление составит 745–746 миллиметров ртутного столба. Это не намного ниже нормы, отметил Шувалов.

Ранее доктор физико-математических наук Института физики земли РАН Сергей Анисимов рассказал, что в ночь на 25 апреля жители Москвы и Санкт-Петербурга могут снова увидеть в небе северное сияние. По словам ученого, магнитная буря, которая стала причиной нетипичного явления для таких широт, сейчас находится в фазе восстановления.

24 апреля Институт прикладной геофизики зафиксировал мощную магнитную бурю на Земле, которая поднялась до уровня G4. При таком состоянии магнитного поля полярные сияния могут наблюдаться даже в тропиках, также возможны помехи радиосвязи и сбои спутниковой навигации.