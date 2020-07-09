Медведев оценил ситуацию в США как непростую

https://static.news.ru/photo/3e21f12c-c1bb-11ea-9602-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию в США. Он отметил, что в Соединённых Штатах сложилась «весьма непростая внутренняя ситуация» и что американцам можно «просто посочувствовать».

Он пояснил, что Соединённые Штаты привыкли к роли великой державы, которая порой принимает решения за другие государства. Также он отметил, что ситуация в США негативно сказывается на всём мире.

Надеюсь, что Соединенные Штаты смогут с этим справиться. Хотя пока у них это получается не очень хорошо. Говорю об этом абсолютно без злорадства. Если есть проблемы в американской экономике, это не даёт развиваться мировой экономике, — привели слова Дмитрия Медведева в ТАСС.

Зампред Совета безопасности РФ объяснил, что под непростой ситуацией подразумевает ситуацию с заражением коронавирусом в США, которая делает общемировую ситуацию с пандемией непредсказуемой, а также расовые протесты среди американцев.

Расизм является большой проблемой для Соединённых Штатов. <...> С другой стороны, мы понимаем, во что очень часто превращаются такие выступления. Людям уже абсолютно всё равно, какова была причина, они просто возбуждены, особенно в связи с карантином, и начинают громить всё, что попадается под руку, — пояснил Дмитрий Медведев.

Как писал NEWS.ru ранее, Дмитрий Медведев считает, что шансы президента США Дональда Трампа на переизбрание в ноябре пока выглядят не блестяще.