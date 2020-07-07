Медучреждения предложили освободить от налогов на землю и имущество

https://static.news.ru/photo/45114fec-c106-11ea-8205-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственные и муниципальные медицинские организации предложили освободить от налога на землю и имущество по аналогии с тем, как это уже сделано в отношении учреждений уголовно-исполнительной системы и религиозных организаций. Этот вопрос уже прорабатывают в Комитете Совета Федерации по социальной политике.

Прошу рассмотреть возможность освобождения от налогообложения (по земельному налогу и налогу на имущество) медицинские организации государственной и муниципальной собственности, участвующие в реализации территориальных программ госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи, — цитирует «Парламентская газета» зампреда Комитета Совета Федерации по соцполитике Татьяну Кусайко.

Запрос с такой формулировкой сенатор отправила на имя вице-премьера Татьяны Голиковой. Она напомнила, что от уплаты этих налогов уже освобождены организации и учреждения уголовно-исполнительной системы, религиозные организации, а также общероссийские организации инвалидов.

Как писал NEWS.ru, готовность региональных медицинских центров, построенных Минобороны РФ, к приёму пациентов подтвердил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе состоявшейся видеоконференции по случаю открытия медучреждений. Минобороны РФ успешно завершило строительство четырёх медицинских центров для лечения пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 и других болезней в Воронеже и Дагестане. Согласно последним данным Минобороны, более 19,3 тысячи военных России сняты с медицинского наблюдения по COVID-19.