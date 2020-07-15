Матвиенко оценила ситуацию на армяно-азербайджанской границе

https://static.news.ru/photo/fbc257e6-c69b-11ea-b465-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: council.gov.ru

Россия серьёзно встревожена обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

По словам Матвиенко, Москва сделает всё, чтобы положить конец конфликту и дальше в рамках переговорного процесса находить взаимоприемлемые решения.

Ситуация, действительно, очень тревожная, — сказала она.

Матвиенко добавила, что и Армения, и Азербайджан являются для России дружественными странами-партнёрами. Сейчас не надо искать виновных, надо прекратить военные действия, считает она.

Спикер Совфеда также рассказала, что к ней как председателю Межпарламентской ассамблеи СНГ поступили письменные обращения от глав парламентов Армении и Азербайджана в связи с обострением ситуации на границе двух республик. В настоящее время по парламентской линии предпринимаются все возможные усилия, чтобы острота конфликта сошла на нет.

Накануне в результате обстрелов со стороны Азербайджана погибли два армянских офицера. Также погибли два высокопоставленных офицера азербайджанской армии.

Активная фаза боестолкновений началась 12 июля на границе Азербайджана и Армении — в Товузском районе, граничащем с Грузией, и Тавушской области соответственно. В Баку заявили, что огонь был открыт военнослужащими Армении. В Ереване, в свою очередь, обвинили в нарушении режима прекращения огня Азербайджан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется три десятилетия. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там находятся и армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.