Двое армянских военных погибли на границе с Азербайджаном

https://static.news.ru/photo/70ae6b38-c5e0-11ea-aec1-fa163e074e61_660.jpg Фото: mod.gov.az

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила о гибели солдат на границе с Азербайджаном. В результате стрельбы умерли срочники Смбат Габриелян и Гриша Матевосян.

Об этом представитель ведомства рассказала на своей странице в Facebook.

Накануне стало известно о смерти двоих армянских военных: 28-летнего капитана Соса Элбакяна и 31-летнего майора Гаруша Амбарцумяна.

Как писал NEWS.ru, современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.