Летчик предположил, сколько еще будут модернизировать вертолет Ми-26 Летчик Попов заявил, что вертолет Ми-26 будет в строю еще 25 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запаса для модернизации вертолета Ми-26 хватит еще на 25 лет, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов. По его словам, уже пора приступать к разработке новых машин.

Ми-26 с нами еще надолго. Пока, насколько я знаю, даже в макете нет ни одного тяжелого вертолета принципиально новой конструкции. Можно предположить, что еще 25 лет Ми-26 будет востребован, запас для модернизации у этой машины большой, — заявил он.

Попов добавил, что в России в последние 25 лет палец о палец не ударили, чтобы развивать нашу авиацию. И только с 2014 года, после санкций, все начали говорить об этом, сообщил летчик. По его словам, сейчас восстановить потенциал и начать думать о новом поколении вертолетов в России пока не могут — надо заниматься восстановлением кадрового ресурса, конструкторской школы.

Так что сейчас путь правильный: модернизировать то, что у нас есть, причем таким образом, чтобы это было экономически выгодно. И потом уже думать над принципиально новой техникой, — резюмировал он.

Начальник армейской авиации Игорь Романов заявил, что армейская авиация Воздушно-космических сил России в 2023 году получила самый тяжелый серийный вертолет в мире — модернизированный Ми-26Т2В. По его словам, ВКС получают и другие модернизированные модели вертолетов.