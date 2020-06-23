Лесничий назвал ответственных за ежегодные лесные пожары

https://static.news.ru/photo/f44cbf5e-b54a-11ea-88a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Возникновению лесных пожаров способствует не только жаркая погода. По мнению лесничего из Тверской области Ивана Ушакова, леса горят только в тех регионах, где власти это допускают. По новому Лесному кодексу, принятому в 2007 году, охрана леса перестала контролироваться из Москвы, эти обязанности возложили на региональные власти.

Москва устранилась из этого процесса, все полномочия переданы регионами, поэтому в разных областях всё по-разному. Вот, скажем, Забайкальский край. Не так давно, ещё толком жары не было, а там уже горели посёлки. Значит, там что-то неладно, — заявил «Ридусу» Ушаков.

Он пояснил, что на его участке в 200 км от Москвы выполняются все профилактические работы по предупреждению пожаров. Но бывают, по его словам, ситуации, когда на бумаге арендатор один, а на месте — «какие-то наёмные люди руководят, которым только древесина важна». Тогда и случаются возгорания, а потом «не могут найти концов».

Лесничество на тушение не имеет ни сил, ни средств. Лесными пожарами должна заниматься государственная бюджетная организация типа лесной охраны. А то когда начинает гореть, тушить кроме МЧС некому, — считает мастер лесного участка.

По его словам, в 1990–2000-х годах таких пожаров, как сейчас, не было. При том, что бывали такие же ветра, ураганы и жара. Ушаков видит причину в том, что в прежние времена лесная охрана работала в полном объёме.

Как писал NEWS.ru, свыше 700 лесных пожаров общей площадью 134,8 тысячи гектаров было ликвидировано на территории России в период с 27 апреля по 3 мая. В большинстве случаев причиной их возникновения становился человеческий фактор. Возгорания были зафиксированы в 38 регионах. Чуть более 200 лесных пожаров произошли из-за пала сухой травы и перехода огня с сопредельных земель сельхозназначения. В четырёх случаях лес горел из-за грозы.

Наступление второго пика природных пожаров в России сдвинется на середину лета. Об этом сообщил руководитель противопожарного отдела российского отделения Greenpeace Григорий Куксин. По его словам, традиционно первый пик пожаров приходится на майские праздники, а второй — на конец июля или начало августа, но в 2020 году раньше начнётся второй пик, потому что раньше начался первый.