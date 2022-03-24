Лавров: В России готовы к тому, что Запад встал на путь русофобии
Никита Чайка
Никита Чайка
14:40, 24 марта 2022
Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к тому, что страны Запада выбрали путь русофобии на фоне событий на Украине, сообщает ТАСС. Он отметил, что Запад воспринимал Украину как «инструмент русофобской политики и сдерживания России».
Мы теперь готовы к тому, что Запад встал на путь русофобии. Западу не нравится, когда режим [Киева], который он пестовал и вооружал против России, который он наставлял на путь неонацистской идеологии и практики все эти последние годы, должен сейчас отвечать за свои преступления, — отметил Лавров.
По его словам, Запад рассматривал Киев «как инструмент русофобской политики и сдерживания России» и украинской стороне было «дозволено всё», включая убийство мирных жителей на протяжении восьми лет, запрет русской речи, культуры и прочих действий, направленных против русских людей.