Лавров: В России готовы к тому, что Запад встал на путь русофобии

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Более 1,4 тысяч юзеров мессенджера Telegram сообщили о сбоях в работе приложения, приводит статистику Downdetector. Ранее 23 марта в сети появилось более 5800 отчётов о проблемах в работе мессенджера.

Исходя из статистики, приведённой на сайте Downdetector, проблемы с подключением к серверу испытывают 67% пользователей. У 21% тормозит само приложение. У оставшихся 12% происходят ошибки в работе при получении сообщений....